تردد قناة عين ورابط البث المباشر لشرح الدروس

المواطن - الرياض

تواصل قناة عين التعليمية البث المباشر لشرح الدروس التعليمية لطلاب جميع المراحل الدراسية بالتزامن مع تفعيل المدرسة الافتراضية ضمن منظومة التعليم الإلكتروني لاستكمال المناهج الدراسية بعد تعليق الدراسة.

وتبث قناة عين دروسها على تردد عربسات 12437 عمودي من خلال 15 قناةً من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 12:30 ظهرًا، وتُعاد طوال اليوم كما تبث عبر قناة يوتيوب التعليمية على مدار الساعة عبر الرابط: (هنا).

وكانت وزارة التعليم أعلنت تعليق الدراسة في كافة مدارس المملكة وجامعاتها والمؤسسات التعليمية والتدريبة والمهنية حتى إشعار آخر حيث تم التوجيه بتفعيل منظومة التعليم الموحدة التي تتيح التعلم عن بُعد سواء عبر المدرسة الافتراضية أو البلاك بورد الخاص بكل جامعة.

وتم تفعيل منصة المدرسة الافتراضية الموحّدة: ( هنا) لمحافظة القطيف، بينما سيتم استكمال الحسابات لجميع المستخدمين في بقية مناطق ومحافظات المملكة وفتح المدرسة الافتراضية اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

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