تركي الفيصل يكشف كواليس محادثات الملك فهد وصدام حسين قبل الحرب العراقية الإيرانية

— السطر الأوسط (@Alsatr_alawsat) March 20, 2020

وقال الفيصل، خلال لقاء مع برنامج “السطر الأوسط” على قناة “mbc”، إنه قبل الحرب العراقية الإيرانية كان هناك تواصل بين صدام حسين والملك فهد، ولم يبلغ صدام الملك فهد بأنه سيهاجم إيران أو بأنه سيبدأ حملة عسكرية.

وأضاف الفيصل، أن صدام كشف خلال حديثه مع الملك فهد عن أن الانشقاقات التي حدثت في إيران بعد مجيء الخميني للحكم قد تكون فرصة ليس لغزو إيران، وإنما للتأثير على الأوضاع هناك.

وأشار إلى أن الملك فهد -رحمه الله- فهم أن صدام قد يتدخل في إيران فعارض الفكرة، وقال إن الأفضل أن يُترك الإيرانيون أنفسهم ليقرروا مصيرهم.

وأشار إلى أن صدام حسين سأل الملك فهد إن كان خائفاً منهم، فأخبره بأنها ليست مسألة خوف، ولكن قد يؤدي التدخل في شؤونهم إلى العكس، وأن يتوحدوا ضده ويصبحوا كتلة بدلاً من تفرقهم، وهذا ما حدث بعد ذلك.

وأكد أن المملكة لم تقدم للعراق قرشاً واحداً خلال العامين اللذين بقي فيهما الجيش العراقي داخل الحدود الإيرانية، ولكن بدأ الدعم بعد انسحاب الجيش العراقي من إيران.

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