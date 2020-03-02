تسجيل أول حالة كورونا داخل روسيا

المواطن - متابعة

أعلنت السلطات الروسية تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في العاصمة الروسية موسكو.

وأوضحت أن صاحب الحالة هو شاب روسي كان قد أُصيب بالعدوى أثناء عطلة في إيطاليا في فبراير الماضي وذلك قبل أن يعود إلى موسكو.

وذكرت السلطات، أن الرجل يعيش في محيط موسكو وكان قد أخطر عن حالته قبل بضعة أيام في أحد المستشفيات، ونوهت إلى أن الأعراض الظاهرة عليه طفيفة وأنه متواجد حاليًا في العزل الطبي في المستشفى.

يذكر أن روسيا كانت قد سجلت عدة إصابات لمواطنين روس على متن السفينة السياحية أميرة الماس القابعة أمام السواحل اليابانية وشهدت إصابة العشرات ممكن كانوا على متنها.

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