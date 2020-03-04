المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل حالة وفاة بفيروس “كورونا” المستجد في بغداد، مما يرفع حالات الوفاة بهذا الفيروس في العراق إلى حالتين؛ واحدة في السليمانية والثانية في بغداد.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي أن الضحية امرأة كانت تعاني من اعتلالات مناعية، وفي مرحلة متأخرة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس “كورونا”؛ مما يرفع حصيلة الإصابات المؤكدة في عموم العراق إلى 35 إصابة.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقًا في عدة بلدان؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

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