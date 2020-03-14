تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا بالجزائر

من جهة ثانية، أشار المصدر ذاته إلى تسجيل 10 حالات جديدة مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا، منها 7 حالات بمحافظات البليدة وتيزي وزو، والجزائر العاصمة، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 37 حالة منها 3 وفيات.

كما أكدت وزارة الصحة أن 12 مريضا غادروا الحجر الصحي بعد التأكد من شفائهم، مبرزة أن التحاليل الوبائية ما زالت مستمرة لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع المصابين.

وأضافت أن نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته وزارة الصحة يبقى ساري المفعول وتبقى الفرق الطبية مجندة وفي أقصى مستويات التأهب.

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