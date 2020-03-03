تسجيل 6 إصابات جديدة بـ كورونا في الإمارات

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة في الإمارات تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، تم رصدها عبر التقصي النشط والمستمر.

وأوضحت صحة الإمارات أن الحالات تضمنت شخصين من روسيا وشخصين من إيطاليا وشخصًا من ألمانيا وشخصًا من كولومبيا، تم التعرف عليهم من خلال فحص المخالطين للإصابتين اللتين تم الإعلان عنهما في سباق دراجات طواف الإمارات مسبقًا.

وبدأت دولة الإمارات، أمس الاثنين، في إجلاء رعاياها من إيران؛ وذلك حرصًا منها على صحة وسلامة مواطنيها الموجودين خارج البلاد، وللحد من انتشار فيروس كورونا.

وبادرت الإمارات، متمثلة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالتنسيق مع سفارة الدولة في طهران، لإجلاء مواطنيها من إيران وإعادتهم إلى أرض الوطن سالمين، حيث أتت هذه الخطوة في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول.

وتم تطبيق كافة إجراءات الحجر الصحي على القادمين وإجراء الفحوصات المستمرة لضمان صحتهم وسلامتهم.

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