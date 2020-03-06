تسريب عن طريق الخطأ يكشف تفاصيل PS5

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قدمت التسريبات العرضية من متجر الألعاب، GameStop، أفضل نظرة عامة رسمية على بلاي ستيشن 5 PlayStation 5 من سوني.

وتم حذف المعلومات بعد وقت قليل من ظهورها بواسطة Tom’s Guide على صفحة Gamestop، وأظهر تسريب مواصفات PS5 أنه يتوافق مع شاشات 8K بسرعة 120 إطارًا في الثانية.

وكشف التسريب أن PS5 سيتوافق مع الإصدارات السابقة لألعاب PS4، أما بالنسبة للتخزين، فسيتضمن نوعًا جديدًا من الـ SSD المخصصة للسرعة الفائقة، وغني عن القول أن هذا سيخلق فجوة كبيرة في أداء PS5 مقابل PS4.

كما يستخدم أيضًا إصدارًا مخصصًا من وحدة معالجة الرسومات AMD Radeon Navi، ذات 8 نواة، وصوت ثلاثي الأبعاد بتقنية مصممة لجعله يبدو وكأنه يأتي من كل مكان من حولك.

ومع ذلك، فالتسريب لم يكشف إلا عن القليل من النقاط المهمة، بما في ذلك التكلفة ووقت الإصدار الرسمي، لكن أخبرت مصادر مطلعة أن PS5 سيتراوح سعره بين 450 و470 دولارًا.

وبشكل عام، فإن مواصفات PlayStation 5 تضعه على قدم المساواة مع ما تم الكشف عنه بالفعل حول أجهزة Xbox Series X القادمة من مايكروسوفت التي تشغل ألعاب بدقة 4K مع إمكانية تشغيل دقة 8K بسرعة 120 إطارًا في الثانية.

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