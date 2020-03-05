تشكيلة مباراة الحزم والاتحاد في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلن المديران الفنيان البرازيلي أندري لويز ومواطنه فابيو كاريلي عن تشكيلة مباراة الحزم والاتحاد التي ستنطلق، بعد قليل.

ويلعب الحزم والاتحاد اليوم على ملعب نادي الحزم في الرس، في افتتاح منافسات الجولة الـ21 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الحزم والاتحاد

وجاء تشكيل الحزم في مباراة اليوم كالتالي؛ مليك عسلة، محمد الزبيدي، عبدالله الشمري، فاقنر إليماو، سيف بن حسين، أسامة الخلف، عبدالعزيز الناشي، لويز مورالها، إدريس فتوحي، جوناثان كافو وكارلوس تراندبيرغ.

ويجلس على مقاعد البدلاء في مباراة الحزم والاتحاد اليوم، داوود آل سعيد، أحمد الشمراني، سلطان فقيهي، عبدالعزيز مجرشي، حسن الحبيب، منصور حمزي، كريم يودا، عبدالرحمن اليامي ويوسف عمر.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الاتحاد اليوم كالتالي؛ مارسيلو غروهي، منصور الحربي، حمدان الشمراني، برونو أوفيني، سعود عبدالحميد، عبدالإله المالكي، ليوناردو جيل، خالد السميري، رومارينيو، عبدالرحمن العبود وويلفريد بوني.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الاتحاد كل من؛ فواز القرني، مهند الشنقيطي، عبدالمحسن فلاتة، عبدالله العمار، أنيس البدري، أحمد عماد، عبدالعزيز البيشي، هارون كمارا ومحمد الثاني.

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