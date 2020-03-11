تشكيلة مباراة ضمك ضد الهلال في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلن المديران الفنيان الجزائري نور الدين بن زكري والروماني رازفان لوشيسكو، عن تشكيلة مباراة ضمك ضد الهلال التي ستنطلق، بعد قليل.

ضمك ضد الهلال

ويلعب ضمك ضد الهلال عند الساعة 4:10 مساء اليوم، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة ضمك ضد الهلال اليوم، يحتل الفريق الضمكاوي المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، فيما ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بصدارة الترتيب برصيد 50 نقطة.

تشكيلة مباراة اليوم

وجاء تشكيل ضمك اليوم كالتالي؛ مصطفى زغبة، عمران ألياس، ماجد هزازي، سيرجيوا فيتور، فاروق الشافعي، بلال السعداني، غازي العيادي، عبدالله الصامطي، عبدالوهاب جعفر، محمد محسن وإيميليو زيالا.

ويجلس على مقاعد بدلاء ضمك ضد الهلال كل من؛ خالد شراحيلي، جمعان الدوسري، عبدالعزيز الشهراني، إبراهيم الشنيحي، أيمن حجيلي، حسن رغفاوي، سعيد مرزوق، مهند النجعي وعبدالله الجوعي.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الهلال كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، جانغ هيون سو، محمد جحفلي، ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، كارولس إدواردو، أندريه كاريلو، عمر خربين وبافيتيمبي غوميز.

ويتواجد على مقاعد البدلاء في مباراة الهلال اليوم، محمد الواكد، علي آل بليهي، أمير كردي، ناصر الدوسري، محمد كنو، هتان باهبري، سالم الدوسري، سيباستيان جيوفينكو وصالح الشهري.

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