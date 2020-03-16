تشيلسي يُجهز لمعاقبة نجمه بعد اختراقه الحجر الصحي

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قررت في وقت سابق، تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي حتى الثالث من أبريل وذلك بعد انتشار فيروس كورونا في بريطانيا مؤخرًا.

وفي وقت سابق، كشف ديتمار هوب مالك ورئيس نادي هوفنهايم الألماني عن الموعد المقترح لجاهزية لقاح مكافحة فيروس كورونا، بعد انتشاره مؤخرًا في أكثر من دولة حول العالم.

وقالت صحيفة أس الإسبانية إن ديتمار هوب يعمل كمستثمر في شركة ألمانية تُدعى CUREVAC تعمل على إنتاج وتجهيز لقاح فيروس كورونا بالوقت الحالي.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن هوب صرّح بأن اللقاح سيكون جاهزًا على خريف 2020 حيث سيمر خلال الفترة الحالية بمجموعة من التجارب حيث سيتم تجربته على الحيوانات ثم البشر، ثم اعتماده بشكل رسمي.

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