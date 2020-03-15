تصرف إنساني من كريستيانو رونالدو لعلاج المصابين بـ كورونا

قدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي مبادرة إنسانية، وذلك من أجل علاج المصابين بفيروس كورونا الذي تفشى مؤخرًا في العديد من الدول الأوروبية.
ووفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية فإن رونالدو أمر بتحويل كافة فنادقه في البرتغال إلى مستشفيات بالمجان لعلاج المصابين بفيروس كورونا، وذلك يأتي كرسالة من النجم البرتغالي لمحاربة فيروس كورونا الذي أصاب الآلاف وحصد الأرواح مؤخرًا.
وذكرت ماركا أن رونالدو رحب بدفع كل رواتب الأطباء وطاقم التمريض الذين سيُشرفون على علاج المرضي في فنادقه بالبرتغال.
وكان رونالدو دخل الحجر الصحي في البرتغال، وذلك بعد علمه بإصابة زميله في يوفنتوس، دانييلي روغاني بفيروس كورونا.
من ناحية أخرى، كشف الفرنسي بينجامين ميندي، ظهير أيسر مانشستر سيتي الإنجليزي، نتيجة فحص فيروس كورونا الذي أُجرى له ولأسرته في الفترة الأخيرة، بعد تردد أنباء عن إصابته بالفيروس مؤخرًا.
ووفقًا لموقع GOAL فإن بينجامين ميندي أكد أنه غير مصاب بفيروس كورونا، وذلك من خلال فيديو نشره اللاعب عبر حسابه الرسمي في الإنستجرام.
ودعا ميندي جميع متابعيه عبر الإنستجرام للتقيد بالتعليمات الصحية؛ وذلك من أجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا.
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