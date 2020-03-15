تصرف إنساني من كريستيانو رونالدو لعلاج المصابين بـ كورونا

وذكرت ماركا أن رونالدو رحب بدفع كل رواتب الأطباء وطاقم التمريض الذين سيُشرفون على علاج المرضي في فنادقه بالبرتغال.

وكان رونالدو دخل الحجر الصحي في البرتغال، وذلك بعد علمه بإصابة زميله في يوفنتوس، دانييلي روغاني بفيروس كورونا.

من ناحية أخرى، كشف الفرنسي بينجامين ميندي، ظهير أيسر مانشستر سيتي الإنجليزي، نتيجة فحص فيروس كورونا الذي أُجرى له ولأسرته في الفترة الأخيرة، بعد تردد أنباء عن إصابته بالفيروس مؤخرًا.

ووفقًا لموقع GOAL فإن بينجامين ميندي أكد أنه غير مصاب بفيروس كورونا، وذلك من خلال فيديو نشره اللاعب عبر حسابه الرسمي في الإنستجرام.

ودعا ميندي جميع متابعيه عبر الإنستجرام للتقيد بالتعليمات الصحية؛ وذلك من أجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا.

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