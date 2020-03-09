تصفح مجاني لمواقع التعليم عن بعد من جميع الاتصالات

المواطن - الرياض

أكد محمد التميمي ‏محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أنه تم توجيه شركات الاتصالات بإتاحة الوصول للمنصات الإلكترونية الحكومية للتعليم والصحة بتعرفة مجانية للمستخدمين.

وقال التميمي في تغريدة عبر “تويتر”: إنه استشعارًا للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الاتصالات؛ وجهنا شركات الاتصالات بإتاحة الوصول للمنصات الإلكترونية الحكومية للتعليم والصحة بتعرفة مجانية للمستخدمين.

يأتي ذلك بعد قرار وزير التعليم د. حمد آل الشيخ بتعليق الدراسة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، واعتماد الدراسة عن بعد.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق أن إجمالي عدد الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) بلغت 15 حالة.

وتطمئن الوزارة الجميع بأن الحالات معزولة حاليًا والتعامل جارٍ معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

وأهابت وزارة الصحة بكل من كان في دول ينتشر فيها الفيروس، التواصل فورًا مع مركز “تواصل الصحة 937 ” للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع، كما أهابت بالتواصل في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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