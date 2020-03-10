تعرف على موقف مصابي الأهلي وموعد عودتهم

المواطن - مروة نبيل

كشف رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي، التونسي الدكتور حاتم جمعة، الحالات البدنية لكافة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم المتواجدين في العيادة الطبية بالنادي.

وأشار إلى وصول مهند عسيري أول أمس إلى جدة، قادمًا من دبي بعد أن قام بمراجعة الجراح فيليب لاندرو الذي أجرى له عملية تنظيف الركبة في 22 من شهر يناير الماضي.

ومن المقرر أن يبدأ مهند عسيري في تنفيذ برنامجه التأهيلي الذي سيستمر لمدة 8 أسابيع، قبل العودة إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأوضح أن محمد خبراني واصل برنامجه العلاجي بعد تعرضه لتمزق من الدرجة الثالثة في العضلة الخلفية، خلال مباراة الأهلي ضد الفتح في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أن يبدأ برنامجه التأهيلي بعد 10 أيام.

وأعلن جمعة أن معتز هوساوي أكمل برنامجه التأهيلي بعد الإصابة التي تعرض لها، على أن يخضع لبرنامج لياقي تحت إشراف مدربي اللياقة البدنية لوقايته من تكرار الإصابات.

وأشار رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي إلى أن يوسف الحربي بدأ برنامجه التأهيلي الذي سيستمر لمدة 10 أيام، وذلك بعد تعرضه لتمزق عضلي في مباراة النصر ضمن منافسات دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وسبق أن أعلن النادي الأهلي اليوم أيضًا عن إجراء نوح الموسى لعملية الفتاق الرياضي والالتهاب المزمن في مفصل المثانة وأوتار العضلات الضامة “بوبلجيا”، على يد الجراح الفرنسي جيل ريبول في مدينة دبي الإماراتية.

وسيدخل نوح الموسى في برنامج علاجي وتأهيلي بعد أسبوعين على العملية الجراحية، ويستمر لمدة 8 أسابيع، قبل أن يعود للمشاركة مجددًا في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجماعية.

كما كشف عن تفاصيل الإصابة الجديدة التي تعرض لها حارس المرمى محمد العويس، حيث أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها تعرضه لكسر في إصبع اليد التي تستوجب التثبيت لمدة 3 أسابيع.

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