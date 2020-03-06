تعرّف على عقوبة فيتوريا لحمد الله بعد أزمته مع الإدارة

المواطن - محمد سمعه

حدد المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، العقوبة التي فرضها على النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله بعد أزمته الأخيرة مع الإدارة النصراوية نتيجة خصم 15% من راتبه الشهري.

وقالت قناة 24 الرياضية عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إن روي فيتوريا أصدر قرارًا شبه نهائي، بعدم دخول حمد الله لقائمة مباراة النصر والفيصلي، وسيطلب السماح له بالتواجد في المدرجات لدعم الفريق وتقديم اعتذاره للمدرب واللاعبين.

وأعاد الإعلامي عبدالله الحنيان نشر تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، كشفت تفاصيل أزمة حمد الله مع نادي النصر، حيث رفض حمد الله مرافقة بعثة العالمي إلى المجمعة مشترطًا إلغاء العقوبة التي أوقعتها إدارة النصر عليه بحسم 15% من مرتبه الشهري نظير غيابه عن تدريب يوم الاثنين الماضي بدون عذر.

ودُشن وسم “الكيان أكبر من حمد الله” بسبب ما تردد عن رفض حمد الله الالتحاق ببعثة النصر الذاهبة إلى المجمعة لمباراة الفيصلي؛ مما جعل النصراويين يدافعون عن نجمهم المغربي بقول إن هذا الوسم الهدف منه هو تشتيت ذهن لاعبي النصر قبل مواجهة الفيصلي في الدوري.

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