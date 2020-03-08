تعرّف على نتائج الاجتماع الطارئ لاتحاد القدم الآسيوي بدبي

المواطن - محمد سمعه

أسفر اجتماع أعضاء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الطارئ الذي أُقيم اليوم الأحد بمدينة دبي الإماراتية عن قرارات مهمة تخص مباريات الجولة الثالثة لمنطقة غرب آسيا بدوري أبطال آسيا وموعد النهائي الخاص بالبطولة.

وذكر موقع الاتحاد الآسيوي الرسمي عبر الإنترنت أنه تم الموافقة على تأجيل جميع مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بأبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب آسيا، كما طلب الاتحاد الآسيوي إعداد خطة من أجل استكمال باقي مباريات دور المجموعات بالفترة المقبلة، وذلك قبل بدء مباريات دور ثمن النهائي.

جدير بالذكر أن مباريات دور الثمانية بأبطال آسيا ستُقام في سبتمبر المقبل، بينما تُقام مباراتا دور نصف النهائي يومي 14 و15 أكتوبر في مرحلة الذهاب، بينما تُقام مباراتا الإياب يومي 28 و 29 أكتوبر.

كما ستُقام مباراتا الدور النهائي يوم 22 نوفمبر بمرحلة الذهاب ويوم 28 نوفمبر بمرحلة الإياب في المنطقة الغربية دون أي تعديل.

وكانت كل مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات لـ الأندية السعودية المشاركة بأبطال آسيا قد تم تأجيلها وذلك بعد انتشار فيروس كورونا في أكثر من دولة آسيوية مؤخرًا.

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