تعطيل المصالح الحكومية والخاصة في مصر غدًا

المواطن - متابعة

قرر مجلس الوزراء المصري تعطيل العمل غدًا الخميس في المؤسسات الحكومة والقطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال بسبب الأحوال الجوية.

وقال المركز في بيان له : في ضوء ما عرضه الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والري، بشأن آخر تحديث لتنبؤات سقوط الأمطار، قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، غدًا الخميس، الموافق 12 من مارس 2020، نظرًا لظروف الطقس السيئ، المتوقع غدًا، ويُستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وسيعقد الوزراء والمسؤولون المعنيون مؤتمرًا صحفيًا اليوم، عقب اجتماع مجلس الوزراء، لعرض تفاصيل توقعات طقس الغد، واستعدادات الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع هذه الظروف الجوية.

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