تعليقان هجوميان ضد نجوم الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

لا تزال ردود الفعل غاضبة، وذلك بعد تعادل نادي الاتحاد المخيب اليوم الخميس أمام نادي الحزم بالجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الإعلامي الاتحادي محمد البكيري عبر حسابه في “تويتر” : “وكان قلقي في محله، خرج الاتحاد بنقطة ثمينة بعد أن فرط في تقدمه بمباراة مملة، ثم نجا من الخسارة بعد إهدار الحزم هدف التقدم في الوقت الضائع من ركلة جزاء، الجانب الإيجابي إنك لا تخسر في هذه المرحلة، حفاظًا على المعنويات، فالكم الفوز في المباراة القادمة يا نمور”.

أما الإعلامي الاتحادي عدنان جستنيه فعلّق قائلًا بعد تعادل الاتحاد ضد الحزم: “مبروك للاتحاد تعادل غير مستحق، وهاردلك للحزم، استهتار من اللاعبين وبرود لا روح قتالية وتكرار للأخطاء وبالذات من المالكي، خالد السميري لم يكن في مستواه، بوني كان من المفروض تغييره في الشوط الثاني، مدرب الاتحاد لم يُوفق في خياراته ولم يُحسن التعامل مع مباراة الحزم”.

وفتحت جماهير نادي الاتحاد النار على 3 لاعبين في صفوف الفريق الكروي الأول، حيث طالبت برحيلهم عن النادي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد التعادل مع الحزم اليوم الخميس بالجولة الـ21 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت الجماهير الاتحادية انقلبت على اللاعبين: الإيفواري ويلفريد بوني، والتونسي أنيس البدري، ومنصور الحربي حيث طالبت برحيلهم لعدم استفادة الفريق منهم مؤخرًا.

واتفق الكثير من الاتحاديين على أن مجلس إدارة الاتحاد أخطأ عندما تعاقد مع بوني والبدري بأموال طائلة رغم أنهما لم يقدما شيئًا حتى الآن للفريق الاتحادي.

وكان أنيس البدري انضم لصفوف نادي الاتحاد قادمًا من نادي الترجي الرياضي التونسي في يناير الماضي.

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