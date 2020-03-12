المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفروسية عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الخميس، عن تعليق الحضور الجماهيري في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

وأشار في بيانه إلى أنه اتخذ هذا القرار، تماشيًا مع توجهات الدولة وتنفيذًا للخطوات الوقائية والاحترازية، وانطلاقًا من حرص نادي الفروسية على سلامة الجميع، وبناء على ما اتخذته الأجهزة الحكومية ذات العلاقة من تدابير وتوصيات للتصدي لفيروس كورونا.

وتابع البيان: “قرر نادي الفروسية تعليق حضور الجماهير لسباقات النادي بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية في الفترة الحالية، وذلك اعتبارًا من حفل السباق 61، يوم غد الجمعة وحتى إشعار آخر”.

واختتم نادي الفروسية بيانه قائلًا: “سيكون الدخول مقتصرًا على المشاركين في السباقات الذين يحملون بطاقة النادي من ملاك ومدربين وخيالة.. متمنيين السلامة للجميع”.

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