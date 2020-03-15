تعليق العمل بالجهات الحكومية .. يقلص التجمعات والتناول اليدوي للمعاملات

ويهدف قرار تعليق العمل الحكومي بالتزامن مع التدابير الأخرى التي اتخذتها المملكة، للحد من انتشار فيروس كورونا؛ وذلك لأن تعليق العملة يقلص التجمعات البشرية والتناول اليدوي للمعاملات وما إلى ذلك من الأسباب التي تسهم في سرعة انتشار الفيروس وحذرت منه منظمة الصحة العالمية، ولكن يجب بالتزامن مع ذلك الالتزام بكامل التحذيرات والأخذ بكامل التوصيات بملازمة المنازل وتقليل التنقلات إلى حدها الأدنى لوقف انتشار فيروس كورونا وصولًا إلى القضاء عليه بأسرع وقت ممكن.

كما أن فئة الموظفين الحكوميين تعد من الفئات المهمة في نجاح أي جهد حكومي لمواجهة كورونا، وهو ما يجعل المسؤولية الملقاة على عاتقهم مضاعفة، سواء على صعيد أسرهم أو داخل منازلهم، عبر الالتزام بكل التوصيات الصادرة عن جهة الاختصاص ومن أهمها البعد عن التجمعات والالتزام بمبدأ العزل المنزلي، خاصةً بعد أن صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا بالجائحة، وهو ما يجعله قرارًا هامًّا يستدعي تعاون الجميع لإنجاحه.

كما يشكل قرار تعليق العمل الحكومي فرصة كبيرة لإنجاح جهود المملكة في مكافحة ومحاصرة فيروس كورونا، لاسيما في هذه الأيام الحرجة، وهو ما يتطلب أن يتحلى الجميع بروح المسؤولية الوطنية؛ حفاظًا على أمن وسلامة البلاد والقاطنين على أراضيها، والاستماع إلى التوصيات في هذا الشأن، ومنها مثلًا تجنب المصافحة بالكامل، وغسيل وتعقيم اليدين باستمرار لضمان السلامة خاصة وأن اليدين أكبر ناقل للمرض، وثالثًا يجب تجنب التجمعات بجميع أنواعها، وأخيرًا لو كان لدى الشخص عارض أو كان قادمًا من خارج المملكة يجب أن يعزل نفسه منزليًّا بعيدًا عن الآخرين لمدة 14 يومًا لسلامته وسلامة من يحب.

تعليق العمل:

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه استكمالًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم. وبناءً على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) جائحة عالمية، حيث ظهرت عدوى الفيروس في 149 دولة حتى الآن، فقد قررت حكومة المملكة ما يلي:

تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة (16) يومًا، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بعد في قطاع التعليم. إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة، عدا الصيدليات والأنشطة التموينية الغذائية مثل (التموينات الغذائية والسوبر ماركت والهايبر ماركت وما في حكمها)، على أن تلتزم بتعقيم عربات التسوق فيها بعد كل مستخدم من العملاء، وتتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية الإعلان عن ذلك ومتابعة تنفيذه وتمكينها من تقديم الخدمة على مدار 24 ساعة، ولا يشمل هذا الإجراء المحلات الواقعة على الشوارع التجارية، على ألا تكون ضمن مجمعات تجارية، وإغلاق محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية. اقتصار الخدمة في أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات وما في حكمها على الطلبات الخارجية فقط، وعدم السماح للعملاء بالجلوس على طاولات الخدمة المخصصة داخل المحلات، على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية الإعلان عن ذلك ومتابعة تنفيذه وتمكينها من تقديم الخدمة على مدار 24 ساعة. منع التجمعات في الأماكن العامة المخصصة للتنزه، مثل الحدائق والشواطئ والمنتجعات والمخيمات والمتنزهات البرية وما في حكمها. إيقاف جميع أنشطة المزادات والحراجات وإقفال مواقع التجمعات الخاصة بها مؤقتًا، على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية الإعلان عن ذلك ومتابعة تنفيذه. الحد من وجود الجمهور والمستفيدين في الدوائر الحكومية من خلال تعزيز التعاملات الإلكترونية وتفعيل منصات تقديم الخدمات الإلكترونية عن بعد، في القطاعات الخدمية بالجهات الحكومية والخاصة كافة، وقصر التعاملات التجارية مع الشركات ومندوبيها من خلال التواصل الالكتروني والهاتفي قدر الإمكان. تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة والجمعيات الخيرية لتقليل أعداد حضور الموظفين والعاملين إلى مقرات العمل وتعزيز العمل الإلكتروني عن بعد من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة مع استمرارية الأعمال الأساسية والحساسة للقطاعات الأمنية والصحية، وتمنح الفئات التالية: (المرأة الحامل، وذوي الأمراض التنفسية أو القلبية، وأمراض نقص المناعة المكتسبة منها أو الوراثية، ومستخدمو أدوية مثبطات المناعة، والخاضعون للمعالجة من الأورام) فرصة العمل عن بعد، بموجب تقرير طبي لا يتجاوز عمره شهرًا واحدًا، أما الممارسون الصحيون في القطاع الخاص فيخضعون لتقييم المنشأة التي يعملون بها. إلزام جميع الشركات والمؤسسات بتطبيق الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا من تاريخ القدوم لجميع العمالة الوافدة من خارج المملكة قبل الشروع في مباشرة أعمالهم، وكذلك من تظهر عليهم أعراض تنفسية من العمالة الموجودة خلال الوضع الراهن.

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