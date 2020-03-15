تعليق تدريبات الرائد حتى إشعار آخر

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الرائد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الأحد، عن تعليق تدريبات الفريق الأول لكرة القدم حتى إشعار آخر.

وأشار الرائد في بيانه، إلى أن إدارة الكرة في النادي وبالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول قررت تعليق انطلاق التدريبات حتى إشعار آخر، وسيتم خلال الفترة المقبلة تنسيق برنامج خاص للفريق وفقًا لمستجدات المرحلة الحالية.