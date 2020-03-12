تعليق جميع الرحلات المتوجهة من أوروبا نحو أميركا

المواطن - متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعليق جميع الرحلات المتوجهة من البلدان الأوروبية نحو الولايات المتحدة الأمريكية باستثناء بريطانيا، وذلك في خطوة تهدف إلى وقف تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ترامب في خطاب وجهه للأمريكيين مساء الأربعاء:” من أجل منع وصول إصابات جديدة إلى أراضينا، سنعلق جميع الرحلات من أوروبا إلى الولايات المتحدة”، موضحاً أن القوانين الجديدة تدخل حيز التنفيذ بدءاً من منتصف ليل الجمعة، مفيدًا بأن إدارته لن تردد في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأمريكيين.

يذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية.

وسرعان ما انتشر الفيروس بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ومن الصين انتقل فيروس كورونا إلى عشرات الدول حول العالم ليثير حالة من الرعب والهلع.

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