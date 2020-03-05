تفاصيل الشجار وتبادل اللكمات في مباراة العمران والعدالة بالأحساء

المواطن - محمد سمعه

دخل لاعبو ناديي العمران والعدالة في شجار عنيف، وتبادلوا اللكمات فيما بينهم وذلك خلال المباراة التي أُقيمت بين الفريقين أمس الخميس في الدوري الممتاز لكرة اليد للناشئين.

وذكر برنامج “الدوري مع وليد”، أن لاعبًا من فريق العمران وجّه لكمة بشكل متعمد للاعب من نادي العدالة قبل نهاية المباراة بست ثوانٍ وذلك بسبب تفوق فريق العدالة في النتيجة بفارق ثلاثة أهداف على نادي العمران.

وبسبب تلك اللكمة فإن أرضية ملعب صالة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء تحولت لساحة معركة بين لاعبي الفريقين حيث دخل كل منهما في شجار عنيف مع الآخر.

وحاول بعض من رجال الأمن التدخل لفض الاشتباك بين لاعبي الفريقين.

وكانت مباراة العمران والعدالة، أُقيمت لتحديد أصحاب المركز السابع والعاشر، حيث انتهت بفوز العدالة بنتيجة 36/33.

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