تقييم الإعلاميين للعقوبات الجديدة ضد المتجاوز إعلاميًّا

المواطن - محمد سمعه

كثُرت التجاوزات الإعلامية من قبل بعض النقاد الرياضيين في الفترة الأخيرة في البرامج الرياضية، حيث طالبت فئات عريضة بضرورة تدخل وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، لإيقاف المهازل التي تحدث بالبرامج الرياضية.

واتجه بعض الإعلاميين للتعليق بآرائهم حول العقوبات الجديدة المتوقع إصدارها بالفترة المقبلة ضد من يتجاوز إعلاميًّا، سواء من الإعلامي أو من البرنامج الرياضي.

وكانت البداية مع الإعلامي والناقد الرياضي محمد الشيخ الذي قال: “موقفي المبدئي أنني مع حرية التعبير، وضد العقوبات خارج القانون (المنصوص عليه في لوائح)، لاسيما إيقاف الإعلاميين، ومع نظام الغرامات التأديبية للمتجاوزين، شريطة أن يكفل النظام للمتهم بالتجاوز كل إجراءات التقاضي قبل إصدار أي عقوبة، لذلك أقول: أهلًا بهكذا قانون ينظم الساحة الفوضوية!”.

أما الإعلامي والناقد الرياضي محمد البكيري فقال: “معظم المتواجدين في البرامج الرياضية. كتاب رأي. أو قادمين من السوشل ميديا وغيرها.وليسوا ممارسين فنون المهنة. ومعرفة ضوابطها من خلال العمل مكتبيًّا وميدانيًّا! وذلك ليس تنزيهًا للممارسين عن التجاوزات. ولكن اختلط الحابل بالنابل تحت مسمى (إع…لامي) رياضي، تشويه”.

وعلّق الإعلامي سامي القرشي قائلًا: “لا أحد يعترض على الإيقاف أو الغرامة بحق الإعلامي المتجاوز، ولكن هل يملك من أقر وأنشأ برنامجًا وفي قناة وطنية يمتهن التجاوز المهني واللفظي ضد الأندية الأخرى ولمصلحة نادٍ أن يعاقب الإعلاميين، هناك تسطيح للأمور، يفرضون بعض الإعلاميين على البرامج وفقًا للانتماء ثم يعاقبوهم، طبخ طبختيه”.

وكانت تقارير صحافية قالت: إنه من المتوقع إصدار عقوبات تقضي بتغريم الإعلامي المُسيء 50 ألف ريال، بينما سيتم تغريم البرامج المتجاوزة بدفع مليون ريال.

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