تكريم طلبة وافتتاح صالة الفنون في ثانوية الأمير مقرن

المواطن - حوطة سدير

شهدت ثانوية الأمير مقرن بن عبدالعزيز تكريم الطلبة وافتتاح صالة الفنون، بحضور عددٍ من المسؤولين في مركز حوطة سدير، ورعاية قائد المدرسة فارس بن محمد الخضيري.

وجاء ذلك بحضور رئيس مركز حوطة سدير فهد بن صالح الزكري، ورئيس بلدية حوطة سدير حمد بن عبدالله الوايلي، ومدير مكتب التعليم فهد بن سعد المويجد، ورئيس قسم الإرشاد الطلابي بتعليم المجمعة عبدالله بن أحمد أبانمي، وأيضًا المشرف التربوي عبدالرحمن الدامغ، والإعلامي عبدالله المعيوف من “أخبار سدير” والدوريات الأمنية بحوطة سدير والشرطة والمرور.

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