تنبيه لأهالي الباحة.. عوالق ترابية تسبب تدني الرؤية الأفقية

المواطن - الباحة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأحد منطقة الباحة من عوالق ترابية تسبب تدنياً في مدى الرؤية الأفقية.

وأكدت الأرصاد أن التحذير يشمل الباحة، والحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواه، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وفرعة غامد الزناد، وقلوة.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة المذكورة بدأت العاشرة صباحاً وتستمر حتى الثامنة مساء اليوم، منبهة بضرورة إتباع تعليمات السلامة خاصةً لقائدي المركبات.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية على مناطق ( تبوك ، الجوف، الحدود الشمالية، حائل ، القصيم ، الشرقية ، الرياض) فيما يؤدي نشاط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر إلى ارتفاع الأمواج .

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