تنبيه لسالكي الطرق بين ‎الحدود الشمالية وتبوك

المواطن - تبوك

نبه د. خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، سالكي الطرق الرابطة بين ‎الحدود الشمالية وتبوك.

وقال الزعاق، عبر تغريدة له على حسابه بموقع “تويتر”: إن نهار الجمعة بأكمله سيشهد وجود رياح ناهضة مثيرة للغبار والأتربة الزاحفة على بطن الطريق وحواشيه.

وكان الزعاق قد توقع عدم استقرار الحالة الجوية في معظم مناطق المملكة، على مدار أيام الخميس والجمعة والسبت، من حيث سقوط الأمطار الغزيرة ووجود رياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، اليوم الخميس، على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الداخلية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة.

كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية على منطقة تبوك وأجزاء من مناطق المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية.

كما توقعت الأرصاد أن تكون الرياح السطحية اليوم الخميس جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25- 55 كم/ ساعة على البحر الأحمر، في حين تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12- 38 كم/ ساعة.

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