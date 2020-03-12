تنبيه لمستخدمي طريق “خيبر – العلا”.. عاصفة ترابية تعيق الرؤية

المواطن - الرياض

أصدرت وزارة النقل في منطقة المدينة المنورة تنبيهًا لمستخدمي طريق خيبر – العلا، حيث حذرت من عاصفة ترابية.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في ” تويتر ” إنه يجب أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظرًا لوجود عاصفة ترابية، لسلامتكم جرى التنويه.

‎وأهاب الدفاع المدني بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة خلال التنزه، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الجمعة، نشاطًا في الرياح السطحية تصل سرعتها إلى 55 كم في الساعة مثيرة للأتربة والغبار، والتي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة.

وأوضحت الأرصاد، أن هذه الحالة تشمل مناطق نجران وطول الساحل الغربي للبحر الأحمر والأجزاء الداخلية من مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف وحائل والقصيم والحدود الشمالية والرياض والمنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأضافت “أنه من المتوقع أيضًا هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل وأجزاء من المدينة المنورة ومكة المكرمة والقصيم والمنطقة الشرقية وأجزاء من الأجزاء الشمالية.

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