تنبيه من سحب رعدية ممطرة على الباحة

المواطن - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من سحب رعدية على منطقة الباحة اليوم، تصحب برياح نشطة سطحية وتدني في مدى الرؤية.

وشمل التنبيه الذي يستمر إلى الـ 8 مساءً ، مدينة الباحة ومحافظات العقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وقلوة والمراكز التابعة لها.

من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين إلى أهمية أخذ الحيطة الحذر في مثل هذه التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وعدم التنزه في الأودية ومجاري السيول، داعياً إلى اتباع تعليمات وارشادات السلامة وذلك عبر موقع الدفاع المدني على الإنترنت.

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