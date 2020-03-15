توضيح من الملحقية الثقافية في ماليزيا بعد تمديد رحلات العودة

المواطن - الرياض

أوضحت الملحقية الثقافية السعودية في ماليزيا، اليوم الأحد، أن تمديد تسيير الرحلات لمدة ثلاثة أيام، يأتي لإتاحة الفرصة لمن لديه حجز سابق وأُلغي أو مَن يرغب في العودة إلى المملكة.

وأوضحت الملحقية في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “الوضع -بحمد الله- مطمئن ولا يوجد ما يدعو إلى القلق أو الخوف، وتمديد تسيير الرحلات لمدة ثلاثة أيام قُصِد به مَن لديه حجز سابق وأُلغي أو مَن يرغب العودة، والحياة في ماليزيا تسير بشكل طبيعي، بحمد الله.