توقعات باندماجات جديدة بقطاع التأمين

المواطن -الرياض

توقع مدير عام الرقابة على التأمين في مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، عبدالله التويجري، أن يشهد قطاع التأمين في السوق السعودية في المستقبل القريب، توقيع اتفاقيات لبحث جدوى عدد من الاندماجات.

وقال التويجري إن اندماج شركتي “ولاء للتأمين التعاوني” و”متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني” الذي تم مطلع الشهر الجاري، إضافة إلى مذكرات التفاهم المبدئية التي تم الإعلان عنها أخيرا لبحث جدوى ثلاثة اندماجات في القطاع، يمثل بداية لنتائج سعي المؤسسة إلى تحقيق أهدافها تجاه قطاع التأمين.

وأشار إلى أن هذا الاندماج سيعود بالنفع على الشركتين من خلال خفض التكاليف وتحسين الكفاءة ورفع الحصة السوقية وتقوية الملاءة المالية واستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة والحفاظ عليها، بحسب ما نقلت العربية عن جريدة الاقتصادية.

ولفت التويجري إلى أن الاندماج الأخير سيرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وتعزيز المنافسة والابتكار فيه.

وذكر أن ساما حثت القطاع وشجعته على الاندماج من أجل إيجاد كيانات تأمينية كبيرة وقوية تحظى بمتانة مالية عالية تنافس في الابتكار والاستثمار وتطوير الموارد البشرية وتعزيز حماية حملة الوثائق وتقديم خدمات نوعية ومتميزة لعملاء التأمين والمستفيدين منه وتقديم منتجات يحتاجها الاقتصاد والقطاع والعملاء.

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