تي فريدي مصدر خطورة الفتح في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُعد الهولندي ميتشل تي فريدي من أبرز لاعبي الفتح خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

وسجل ميتشل تي فريدي 38% من أهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح على أرضه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف من أصل 13 هدفًا سجلها النموذجي.

وأشار حساب شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن تي فريدي يُعد صاحب ثالث أعلى نسبة بعد نجم العدالة كارلوس أندريا 46% ونجم نادي الاتحاد، البرازيلي رومارينيو 41%.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح نظيره العدالة عند الساعة 6:30 مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز الـ14 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، فيما يتذيل العدالة الترتيب برصيد 14 نقطة.

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