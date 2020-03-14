جامعة الطائف تتيح البلاك بورد لغير المكلفين بمهام إدارية

ضمن الإجراءات الوقائية بجامعة الطائف لمواجهة مخاطر تفشي فيروس كورونا، وجهت إدارة الجامعة بالسماح لأعضاء هيئة التدريس غير المكلفين بمهام إدارية أو لجان إدارية بممارسة مهامهم التعليمية عن طريق منصات التعليم عن بعد البلاك بورد دون حضورهم للجامعة.
كما قررت الجامعة أن يتولى عمداء الكليات والعمادات المساندة ومدراء الإدارات بشطر الطلاب تنسيق حضور الموظفين بما يسمح بتخفيض أعداد الحاضرين إلى ما نسبته 50% فقط على أن يمارس الجميع أعمالهم الموكلة إليهم.
كذلك تم التوجيه بأن تتولى وكيلات الكليات والعمادات المساندة ومديرات الإدارات بشطر الطالبات تنسيق حضور الموظفات بما يسمح بتخفيض أعداد الحاضرات إلى ما نسبته 50% فقط على أن يمارس الجميع أعمالهم الموكلة إليهم.
كما لا يسمح للموظفين والموظفات بعدم الحضور ليومين متتاليين؛ وذلك لضمان استمرار العمل على أكمل وجه، مع ضرورة أن يكونوا على اتصال مباشر مع الرئيس المباشر لأي استدعاء طارئ يتطلبه العمل.
وأشارت الجامعة إلى أنه سيتم العمل بذلك اعتبارًا من يوم الاثنين القادم 21/ 7/ 1441هـ، ويتم التنسيق فيه مع الإدارة العامة لشؤون الموظفين وأعضاء هيئة التدريس.
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