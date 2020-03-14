جامعة الطائف تتيح البلاك بورد لغير المكلفين بمهام إدارية

المواطن - الطائف

ضمن الإجراءات الوقائية بجامعة الطائف لمواجهة مخاطر تفشي فيروس كورونا، وجهت إدارة الجامعة بالسماح لأعضاء هيئة التدريس غير المكلفين بمهام إدارية أو لجان إدارية بممارسة مهامهم التعليمية عن طريق منصات التعليم عن بعد البلاك بورد دون حضورهم للجامعة.

كما قررت الجامعة أن يتولى عمداء الكليات والعمادات المساندة ومدراء الإدارات بشطر الطلاب تنسيق حضور الموظفين بما يسمح بتخفيض أعداد الحاضرين إلى ما نسبته 50% فقط على أن يمارس الجميع أعمالهم الموكلة إليهم.