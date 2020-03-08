جدل بسبب الأخطاء التحكيمية في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أثارت الأخطاء التحكيمية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حالة من الجدل، وتسببت في غضب العديد من الأندية التي أصدرت بيانات للتأكيد على تضررها من التحكيم هذا الموسم، وكان آخرها بيان العدالة، يوم الأحد.

وعلق النقاد الرياضيون في برنامج “الديوانية” على الأخطاء التحكيمية هذا الموسم، وقال حسين الشريف: “نحن من صنعنا من التحكيم قضية.. يجب أن نعيد الثقة إلى الحكم السعودي مرة أخرى”.

وقال عبدالعزيز الغيامة: “من يشكك في التحكيم ويروّج لنظرية المؤامرة هذا يسمى (جهل).. الأخطاء مستمرة ويجب أن نوعّي الجماهير”، وتابع محمد الناصر: “الحالات التحكيمية تُعاد مع المستشارين التحكيميين ومع ذلك يختلفون فيها.. بعض بيانات الأندية (شماعة) أمام الجماهير”.

وأضاف عبدالكريم الزامل: “الأخطاء التحكيمية هذا الموسم (دبل) الموسم الماضي.. أخطاء تزداد يومًا بعد يوم.. والأخطر من أخطاء التحكيم.. هو من يشرعن هذه الأخطاء.. الحكم المساعد في غرفة الـVAR يؤثر على القرارات التحكيمية”.

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