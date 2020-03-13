جمعية الدعوة والإرشاد برفحاء تطلق مشاريع “سنابل حياة”

المواطن - واس

أطلقت جمعية “حياة” للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم, مشاريع “سَنَابلُ حَيَاة”، الذي يضم 10 مشاريع متنوعة تشمل دعوة غير المسلمين، والجولات الدعوية، وإنتاج المقاطع الدعوية، وحلقة القرآن لأبناء الجاليات، والبرامج الدعوية النسائية، والمحاضرات والدروس العلمية، وكفالة دعاة الجمعية، والمطبوعات الدعوية، والمسابقات الدعوية، والهدايا الموسمية.

وفتحت جمعية “حياة” للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات أبوابها لفاعلي الخير للإسهام في هذه المشاريع، داعية أهل الخير والموسرين للإسهام في الدعم، حيث حددت السهم الواحد بـ 100 ريال، مبينة أن من يريد الإسهام يستطيع ذلك من خلال الحسابات البنكية التابعة للجمعية.

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