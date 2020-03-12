حرب القرود في تايلاند بسبب كورونا والموز.. ما الرابط ؟

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

شوهدت مئات القرود الجائعة تتقاتل على موزة واحدة فقط في تايلاند، بعد أن تسبب فيروس كورونا في انخفاض كبير في أعداد السياح الذين يطعمونها.

وعادة ما تتغذى القرود بشكل جيد من قبل السياح في تايلاند، وباختفائهم نشبت الحرب، فبحسب ما ورد كان هناك عصابتان متنافستان تتكونان من القرود التي تعيش في المدينة والأخرى من مناطق المعابد.

وتعد مدينة لوبوري التي ظهر فيها هذا المشهد موطنًا لآلاف القرود البرية التي تجوب الشوارع والمباني، وتتضمن أطرافها العديد من المعابد البوذية القديمة.

وتُظهر اللقطات مئات القرود وهي تعبر إحدى الطرق ثم تلاحق قردًا يمتلك موزة.

وفي البداية، تبدو مجموعة من القرود تبحث عن الطعام، ثم يزداد الضجيج بعد أن ينتبه واحد منها إلى آخر يحمل موزة، وبصراخه بدأ العشرات في القفز والقتال لملاحقته.

وأبلغ السكان المحليون الذين اعتادوا على رؤية القردة عن صدمتهم من ضراوة القتال، مشيرين إلى أنهم بدوا مثل الكلاب البرية في عدوانيتها أكثر من القرود.

ومن النادر أن تقابل مجموعة قرود المدينة قرود المعابد، وكان ما جمعهما في هذه الحالة هو الجوع الشديد بسبب غياب الزوار الذين غابوا بدورهم بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم.

وشهدت تايلاند 59 حالة إصابة بالفيروس وحالة وفاة واحدة، ويعتمد اقتصادها على السياح الصينيين، حيث تمثل السياحة 18% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشكل الصينيون أكثر من ربع إجمالي الوافدين.

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