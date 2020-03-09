حساب المواطن يرد على استفسار هام قبل إيداع الدعم

المواطن - الرياض

في الوقت الذي يترقب فيه المواطنون إيداع الدعم للدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن، لمن استكمل شروط الأهلية والاستحقاق، رد البرنامج على استفسار هام بشأن علاقته ببرنامج الضمان الاجتماعي وهل يؤثر عليه أم لا.

وقال البرنامج عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر: إن حساب المواطن منفصل عن برنامج الضمان الاجتماعي ولا يؤثر عليه، وبإمكان من انطبقت عليه الشروط التسجيل عبر الرابط التالي هنا من خلال (تسجيل جديد، تفاصيل الطلب، وتعبئة البيانات وتقديم الطلب) وفي حال انطبقت عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم.

ولم يعد يفصلنا سوى ساعات على إيداع الدعم للدفعة الـ 28 من حساب المواطن، والتي سيتم إيداعها في حسابات المستفيدين في الساعات الأولى من صباح يوم غد الثلاثاء المقبل 10 مارس.

ويتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، فيما تستمر عملية التسجيل للدفعة الجديدة عبر هذا الرابط (اضغط هنا)

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا. وأضاف برنامج حساب المواطن أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على أي مواطن بإمكانه التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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