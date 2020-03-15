حساب المواطن يوضح موقف الزوجة والتابعين حال توقف حساب الزوج

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن، أنه بإمكان المرأة المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي، وكذلك إضافة أبنائها كتابعين في حالات معينة والتي قد تتسبب في توقف حساب الزوج كمستفيد رئيس.

جاء ذلك في رد من البرنامج على مستفيدة وجهت سؤالا مفاده: “إذا الزوج توقف حسابه كيف الزوجة تسجل والتابعون يسجلون؟!!