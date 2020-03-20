حسام عاشور ينقلب على الأهلي المصري

فتح اللاعب المصري حسام عاشور، لاعب الأهلي المصري السابق، النيران على مجلس إدارة المارد الأحمر، وذلك بعدما أعلن النادي اليوم الجمعة في بيان رسمي له أن اللاعب لن يكون موجودًا في صفوف الفريق بالموسم المقبل.
وعقب البيان قال حسام عاشور: “الأهلي قام ببيعي، لم أكن أتصور أن هذا قد يحدث، لقد توقعت أن مجلس إدارة النادي سيجدد لي عقدي مثل كل مرة، ولكن الواقع كان مختلفًا”.
وأضاف عاشور: “الأهلي طالبني بالاعتزال أو اللعب لفريق آخر، وأنا لن أعتزل”.
وكان النادي الأهلي أصدر بيانًا، عبر حسابه في تويتر، أكد فيه أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب لم يتدخل في رحيل حسام عاشور عن المارد الأحمر، كما أضاف البيان أن من طلب رحيل اللاعب هو المدرب السويسري رينيه فايلر.
يذكر أن حسام عاشور تُوج مع النادي الأهلي بـ36 بطولة، كان آخرها السوبر المصري في سبتمبر الماضي على حساب نادي الزمالك.
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