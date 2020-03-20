حسام عاشور ينقلب على الأهلي المصري

المواطن - محمد سمعه

فتح اللاعب المصري حسام عاشور، لاعب الأهلي المصري السابق، النيران على مجلس إدارة المارد الأحمر، وذلك بعدما أعلن النادي اليوم الجمعة في بيان رسمي له أن اللاعب لن يكون موجودًا في صفوف الفريق بالموسم المقبل.

وعقب البيان قال حسام عاشور: “الأهلي قام ببيعي، لم أكن أتصور أن هذا قد يحدث، لقد توقعت أن مجلس إدارة النادي سيجدد لي عقدي مثل كل مرة، ولكن الواقع كان مختلفًا”.