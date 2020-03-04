حسم مصير موسى مع نيجيريا بعد أدائه في النصر

المواطن - محمد سمعه

حدّد المدرب الألماني غيرنو روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا الأول لكرة القدم، مصير اللاعب أحمد موسى نجم النصر مع منتخب بلاده، وذلك بعد تذبذب مستواه الفني في مباريات العالمي الأخيرة.

وشهدت قائمة المنتخب النيجيري استدعاء اللاعب أحمد موسى استعدادًا لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها في دولة الكاميرون بعد عام من الآن.

وسبق للمدرب غيرنو روهر أن أشاد بمستوى أحمد موسى مع منتخب النسور الخضر، قائلًا بأنه واحد من العناصر الأساسية في منتخب نيجيريا بسبب ما يتمتع به من خبرات تُفيد لاعبي الفريق النيجيري.

يذكر أن المنتخب النيجيري سيواجه، منتخب سيراليون يوم 27 مارس الجاري في الجولة الثالثة بمرحلة دور المجموعات ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وكان موسى شارك مع المنتخب النيجيري ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019، حيث وصل مع منتخب بلاده لدور نصف النهائي في البطولة قبل الخسارة من المنتخب الجزائري وفقدان الفرصة للوصول إلى المباراة النهائية.

يذكر أن فئات عريضة من جماهير نادي النصر، كانت طالبت برحيل أحمد موسى بسبب هبوط مستواه مع النصر إضافة إلى حصوله على أموال طائلة من الإدارة النصراوية لكنه لا يُقدم مردودًا فنيًا يتماشى مع هذه الأموال.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر