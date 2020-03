حقيقة إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

المواطن - محمد سمعه

كشف الكولومبي رامي عباس، وكيل أعمال المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، حقيقة إصابة صلاح بفيروس كورونا، بعد تردد أنباء من الصحف المصرية عن تعرضه لخطر الإصابة بالفيروس.

وكانت صحيفة مصرية قالت: إنه يُوجد اشتباه في إصابة محمد صلاح بكورونا؛ وذلك بسبب مخالطته لحارس بورنموث خلال مباراة ليفربول وبورنموث الأخيرة في الدوري الإنجليزي.

وكتب رامي عباس عبر حسابه في تويتر: “يا للعار، بالحديث عن هذا الأمر الحساس بدون أي معرفة بالشيء، وبدون الاعتماد على المصادر الرسمية، صحف كل ما يهمها هو جذب القراء، ولكن بشكل مقرف ومثير للرعب في الوقت ذاته”.

وجاءت تغريدة رامي عباس لتنفي بشكل قاطع تعرض المصري محمد صلاح للإصابة بكورونا.

جدير بالذكر أن نادي أرسنال الإنجليزي، كان أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عن إصابة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا بكورونا، كما أُصيب اللاعب الإنجليزي كالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي الإنجليزي بالفيروس ذاته.

How shameful that something so sensitive is published with zero knowledge or sources… just for clicks. Disgusting and horrifying at the same time. https://t.co/I0ytdpuWfL

— Ramy Abbas Issa (@RamyCol) March 13, 2020