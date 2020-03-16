حقيقة انتشار كورونا بين لاعبي ريال مدريد

عاشت جماهير نادي ريال مدريد الإسباني، فترة صعبة للغاية وذلك بعد إعلان النادي عن إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بفيروس كورونا مما أثار القلق حول احتمالية انتشار الفيروس للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي كون فريق السلة وفريق الكرة يستخدمان المسبح والمرافق ذاتها للتدريب.
وكشفت شبكة ABC الإسبانية حقيقة انتشار فيروس كورونا بين لاعبي الريال مؤخرًا، نافية تمامًا ثبوت تعرض أي لاعب من الفريق الكروي الأول بالريال للإصابة بالفيروس، وذلك وفقًا للمتابعة الطبية المستمرة من أطباء النادي صباحًا ومساءً.
وكان اللاعب الصربي لوكا يوفيتش نجم ريال مدريد نفى تمامًا إصابته بفيروس كورونا مؤخرًا مضيفًا أنه حتى الآن لم تظهر عليه الأعراض.
وفي وقت سابق، أعلن اللاعب الأرجنتيني إيزكييل غاراي نجم فالنسيا الإسباني عن إصابته بفيروس كورونا رسميًا، وذلك بعد أن أجرى فحصًا طبيًا مؤخرًا.
وقالت صحيفة أس الإسبانية إن إيزكييل غاراي أعلن عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي عن إصابته بكورونا رسميًا داعيًا الجميع للبقاء في المنازل والالتزام بالتعليمات الطبية، لتفادي الإصابة بالفيروس.
ويُعد اللاعب إيزكييل غاراي أول لاعب مُصاب بفيروس كورونا رسميًا في الدوري الإسباني.
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