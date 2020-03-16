حقيقة انتشار كورونا بين لاعبي ريال مدريد

وكان اللاعب الصربي لوكا يوفيتش نجم ريال مدريد نفى تمامًا إصابته بفيروس كورونا مؤخرًا مضيفًا أنه حتى الآن لم تظهر عليه الأعراض.

وفي وقت سابق، أعلن اللاعب الأرجنتيني إيزكييل غاراي نجم فالنسيا الإسباني عن إصابته بفيروس كورونا رسميًا، وذلك بعد أن أجرى فحصًا طبيًا مؤخرًا.

وقالت صحيفة أس الإسبانية إن إيزكييل غاراي أعلن عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي عن إصابته بكورونا رسميًا داعيًا الجميع للبقاء في المنازل والالتزام بالتعليمات الطبية، لتفادي الإصابة بالفيروس.

ويُعد اللاعب إيزكييل غاراي أول لاعب مُصاب بفيروس كورونا رسميًا في الدوري الإسباني.

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