حقيقة غياب المالكي عن مباراة الوحدة بدوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

ترددت أنباء في الفترة الأخيرة، عن وجود احتمالية لغياب اللاعب عبدالإله المالكي لاعب الاتحاد عن مباراة الوحدة، المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل بالجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الإعلامي علاء سعيد المعروف بميوله الاتحادية عبر حسابه في “تويتر”: “لمن يسأل عن لاعب الاتحاد عبدالإله المالكي وموقفه من مباراة الوحدة يوم الأربعاء المقبل، هو غير موقوف عن المباراة؛ كونه تحصل على سبع بطاقات صفراء كما هو مسجل في موقع الدوري؛ وبالتالي يحق له المشاركة مع الفريق”.

وكان عبدالإله المالكي نال بطاقة صفراء في مباراة الحزم، التي انتهت أمس الخميس بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق.

وفي وقت سابق، تعرض اللاعب الإيفواري ويلفريد بوني، نجم نادي الاتحاد، لانتقادات نارية من قبل عشاق النادي، على الرغم من إحرازه هدفًا في مباراة أمس الخميس ضد نادي الحزم بالجولة الحادية والعشرين في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث العديد من جمهور نادي الاتحاد عن ويلفريد بوني قائلين بأنه لاعب “عالة” على الفريق لن يُستفاد منه؛ وذلك بسبب عدم تملكه للأداء الفني المطلوب لتصحيح نتائج العميد بالفترة المقبلة.

وكانت الجماهير الاتحادية انقلبت على اللاعبين: الإيفواري ويلفريد بوني، والتونسي أنيس البدري، ومنصور الحربي، حيث طالبت برحيلهم؛ لعدم استفادة الفريق منهم مؤخرًا.

واتفق الكثير من الاتحاديين بعد مباراة الحزم على أن مجلس إدارة الاتحاد أخطأ عندما تعاقد مع ويلفريد بوني والبدري بأموال طائلة، رغم أنهما لم يقدما شيئًا حتى الآن للفريق الاتحادي.

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