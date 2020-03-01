حقيقة فيديو اعتناق صينيين للإسلام للحماية من فيروس كورونا

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الصينيين قيل إنهم يعتنقون الإسلام في المملكة اعتقادًا بأن فيروس كورونا لا يؤثر على المسلمين، وتمت مشاركته مئات الآلاف من المرات على فيسبوك وتويتر ومنصة يوتيوب، لكن أثبتت وكالة الأنباء الفرنسية أنه ادعاء غير صحيح.

وأوضح الموقع أن حقيقة الفيديو تعود إلى مايو 2019، أي قبل أكثر من نصف عام من بدء انتشار فيروس كورونا في ووهان في أواخر 2019.

وشوهد الفيديو الذي مدته دقيقة واحدة و27 ثانية أكثر من 350 ألف مرة وتتم مشاركته أيضًا باللغة الماليزية والإنجليزية، ويأتي التعليق قائلًا: 20 مليون صيني اعتنقوا الإسلام، بعد أن ثبت أن فيروس كورونا لم يؤثر على المسلمين.

ويُظهر الفيديو رجالًا واقفين في صفوف يرفعون إصبعهم لقول الشهادة ويمكن سماع الأشخاص الموجودين في الفيديو من 0:05 إلى 0:51، وهم يقرأون الشهادة، كما يمكن رؤية لافتة مكتوبة باللغة العربية خلف الحشد كُتب فيها: إفطار في مدينة جدة.

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