حل مقترح لاستكمال الدوري الإيطالي

وأكدت أن حل إنهاء الدوري الإيطالي لكرة القدم من خلال التصفيات وارد، إلا أنه سيتم اللجوء إليه إذا وصلت الأزمة إلى ذروتها، وفشل اتحاد الكرة في إيجاد وقت للعب كل المباريات المتبقية.

وشددت على أن هذا الحل يحتاج إلى دراسة متعمقة، لاختيار المشاركين في التصفيات على اللقب أو حجز المراكز الأوروبية والهبوط، مضيفة أن الفرضية الأكثر واقعية هي استئناف الكالتشيو من حيث توقف، بشرط تأجيل البطولات القارية.

وأضافت أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بدأ يفكر في تواريخ إكمال الدوري بعد تأجيل البطولات القارية، حيث تم التخطيط لاستئناف المسابقة يوم 2 مايو على أن تنتهي في 28 يونيو.

وتتضمن خطة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، من أجل استئناف مباريات الكالتشيو لعب 3 جولات في منتصف الأسبوع “وقت إقامة مباريات دوري أبطال أوروبا”، مشيرة إلى أنه من الصعب اختتام كأس إيطاليا في هذه الفترة، وسيتم نقل البطولة إلى بداية الموسم المقبل.

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