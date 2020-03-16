خبر سار في النصر

يذكر أن العبيد كان أُصيب في تدريبات النصر، قبل مواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس الملك، التي تم تأجيلها وذلك بعد تعليق النشاط الرياضي في المملكة مؤخرًا.

من ناحية أخرى، لا يزال المدافع عبدالله مادو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر، ينتظر التقرير الطبي النهائي لمعرفة مصيره حول العودة إلى الملاعب خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لتقارير إخبارية فإن إجراء مادو لعملية جراحية في الركبة من أجل تنظيفها يعني أن موسمه قد انتهى بنسبة كبيرة مع نادي النصر.

وكان مادو رفض مسبقًا إجراء عملية تنظيف الركبة حيث كان يشارك قليلًا مع العالمي ويغيب في كثير من المباريات مما سبب أزمة للمدرب البرتغالي روي فيتوريا.

ويحتل النصر حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة.

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