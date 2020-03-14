خبير الطقس غلام لـ”المواطن”: استقرار موجة التقلبات المناخية .. غداً

المواطن - محمد داوود - جدة

أرجع الدكتور أيمن غلام، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد نائب الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لشؤون الأرصاد، موجة التقلبات التي تشهدها السعودية إلى منخفض جوي متعمق.

وقال د. غلام لـ”المواطن“: إن هناك ٦ دول أخرى وهي مصر، الأردن، سوريا، العراق، الكويت، تشارك السعودية في موجة هذه التقلبات ولكن بغزارة متفاوتة.

وأضاف: “ليس هناك أي اسم محدد لهذه الموجة، ولكن عرفت في مصر بـ”عاصفة أو منخفض التنين”، مؤكداً أن هذه الموجة ستنتهي غداً الأحد.

يشار إلى أن عاصفة التنين تعتبر عاصفة شبه استوائية تاريخية ونادرة جداً، وتتسبب في حدوث أمطار ما بين متوسطة وغزيرة ورياح نشطة وأتربة مثارة وعدم استقرار في درجات الحرارة.

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