خبير بالنقل الجوي: شركات الطيران بحاجة لدعم مالي من الحكومات

أكد كبير الاقتصاديين في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) بريان بارس، أن حركة الطيران في العالم تعاني انخفاضًا في أعداد المسافرين بسبب فيروس كورونا الجديد.
Due to #COVID19, we are seeing a dramatic global decline in passenger demand. #Airlines are cutting their own costs but not sufficient to offset the revenue impact.
The industry needs support from govts & in finances. Brian Pearce, Chief Economist @IATA explains 👇 pic.twitter.com/rpYeqxxOei
— IATA (@IATA) March 10, 2020
وأضاف بارس خلال تصريحات له أنه لتعويض تأثر الإيرادات تحتاج شركات الطيران إلى دعم مالي من الحكومات.
وتوقع اتحاد النقل الجوي الدولي أن يكون العام الجاري 2020 أكبر عام يشهد فيه قطاع النقل الجوي تراجعًا منذ الأزمة المالية العالمية 2008/2009 وسيكبد ذلك شركات الطيران خسارة حوالي 29,3 مليار دولار بسبب تفشي فيروس كورونا.
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