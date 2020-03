خبير بالنقل الجوي: شركات الطيران بحاجة لدعم مالي من الحكومات

المواطن - الرياض

أكد كبير الاقتصاديين في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) بريان بارس، أن حركة الطيران في العالم تعاني انخفاضًا في أعداد المسافرين بسبب ⁧‫فيروس كورونا‬⁩ الجديد.

Due to #COVID19, we are seeing a dramatic global decline in passenger demand. #Airlines are cutting their own costs but not sufficient to offset the revenue impact.

The industry needs support from govts & in finances. Brian Pearce, Chief Economist @IATA explains 👇 pic.twitter.com/rpYeqxxOei

