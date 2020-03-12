خطة الأهلي للتغلب على النصر بـ كأس الملك سلمان

المواطن - محمد سمعه

يسعى النادي الأهلي للفوز على نادي النصر في دور نصف النهائي ببطولة كأس الملك سلمان، وذلك من أجل مصالحة جماهيره بعد الخسارة أمس الأربعاء من نادي التعاون بهدف دون رد في الجولة الثانية والعشرين.

ويسعى المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الأهلي لدراسة الأخطاء القاتلة التي وقع فيها لاعبو الراقي أمام التعاون، وذلك من أجل مواجهة النصر بشكل قوي وبثقة كبيرة للعبور إلى نهائي كأس الملك.

كذلك سيسعى ميلويفيتش لغلق المساحات أمام المفاتيح الهجومية لنادي النصر المتمثلة في المغربيين عبدالرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط مع وضع الخطة المناسبة لحماية شباك الأهلي من الهجمات المباغتة لنادي النصر، خاصة أن بطولة كأس الملك تُعد البطولة الوحيدة المتاحة للراقي من أجل المنافسة عليها.

ومن المقرر أن تُقام مواجهات نصف نهائي كأس الملك يوم الأحد المقبل، حيث يلعب الهلال ضد أبها عند الساعة 5:40 مساء، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره النصر في نصف نهائي كأس الملك عند الساعة 7:45 مساء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وانتهت فرق نصف نهائي كأس الملك من مبارياتها في الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث لعبوا بالأمس، وتمكن النصر وأبها من الفوز على الرائد والفيحاء، وتعادل الهلال مع ضمك، وخسر الأهلي أمام التعاون.

ومن المقرر أن تبدأ الأربع فرق الاستعداد إلى منافسات الدور نصف النهائي من كأس الملك اليوم، حيث يطمح كل منها إلى التحضير بأفضل شكل ممكن، أملًا في خطف بطاقة التأهل والمنافسة على اللقب هذا الموسم.

جدير بالذكر أن الفائز بلقب كأس الملك سيتأهل لدور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا 2021.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر