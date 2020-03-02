خطة كاريلي تحمي نجم الاتحاد من الإرهاق

المواطن - محمد سمعه

وضع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خطة وذلك من أجل إراحة اللاعب المغربي كريم الأحمدي نجم وسط الفريق من الإرهاق.

ووفقًا لتقارير صحافية فإن كاريلي سيتجه لإراحة كريم الأحمدي في مباراة الحزم والدفع بالأرجنتيني ليوناردو جيل بدلًا منه، خاصة بعد المجهود الكبير الذي قدمه الأحمدي في مباراة الشباب التي أُقيمت أول أمس السبت بالجولة العشرين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيواجه الاتحاد، فريق الحزم بالجولة الـ21 من الدوري يوم الخميس المقبل.

وكان نادي الاتحاد فاز على فريق الشباب بخماسية مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وفي وقت سابق، كشف اللاعب الإيفواري ويلفريد بوني نجم نادي الاتحاد، عن وعده لعشاق العميد وذلك بعد الفوز الكبير الذي حققه الاتحاد على نادي الشباب بخماسية مقابل هدف.

وقال بوني: “أعدكم بالفوز في كل المباريات، لأن المباريات ستكون مثل لقاءات الكأس يجب أن تفوز لتحقق ما تريد، الجولات القادمة في الدوري صعبة، ولكننا سنقاتل للفوز”.

وأضاف بوني: ” نحتاج لجماهير الاتحاد ولدعمهم، أتمنى ألا يتركونا من أجل إسعادهم”. وأصبح رصيد الاتحاد بعد الفوز 22 نقطة بالمركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد الشباب عند 28 نقطة بالمركز الثامن.

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