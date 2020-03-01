خمسة أطعمة تساعدك على النوم العميق

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أربعة من كل عشرة أشخاص لا يحصلون على قسط كاف من النوم، مما يؤثر على راحتهم والحالة المزاجية والإنتاجية في اليوم التالي، وتختلف الأسباب وراء ذلك ومن ضمنها عوامل نمط الحياة بما في ذلك ما نأكله ونشربه.

وبحسب موقع ديلي ميل البريطاني، هناك خمسة أنواع من الأطعمة تساعدك في الحصول على نوم أفضل ومنها:

1- الكرز:

الكرز غني بـ الميلاتونين، وهو الهرمون الذي يفرزه المخ لتنظيم نوم الإنسان، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين، والتي تعمل جنبًا إلى جنب مع الميلاتونين للحصول على نوم عميق.

2- الموز:

من المعروف أن الموز غني بالمغنيسيوم، وهي مادة تحث على الاسترخاء العضلي والهدوء العقلي، كما أنه يزود الجسم بفيتامين B6 الذي يعزز من إنتاج الميلاتونين.

3- السردين:

يعد كل من السردين والسلمون والتونة خيارات ممتازة لتناول عشاء يساعدك على قضاء ليلة نوم سعيدة، وكل منها يحتوي على 61% من احتياجاتك اليومية من أوميغا 3، وتساعد في تقليل القلق وهو عامل رئيسي في الأرق.

4- الأعشاب البحرية:

يمكنك أيضًا تجربة الأعشاب البحرية وهي مثل الأسماك تزود الجسم بالعناصر الغذائية المماثلة اللازمة للنوم الجيد، بما في ذلك أوميغا 3، والأحماض الأمينية التربتوفان والمغنيسيوم.

5- الكرنب:

يساعد هذا النوع من الخضار الورقي في الحصول على نوم جيد، فهي غني بالكالسيوم والألياف، كذلك السبانخ، وكلاهما يساعدان في إنتاج الميلاتونين.

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